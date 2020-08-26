Во Львове "Слуга народа" назвала кандидатов на должность мэра города

Также на сайте разместили биографии претендентов

Также на сайте разместили биографии претендентов

Фото: Facebook

Во Львове партия "Слуга народа" назвала кандидатуры на должность мэра города, а также заявила о начале голосования за одного из них.

Об этом сообщили в Facebook команды Зеленского во Львове, передает RegioNews.

В частности, среди претендентов руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза, депутат Львовского горсовета, военный врач Тарас Кльофа и заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод.

Голосование продлится в течении трех дней, на сайте разместили биографии претендентов.

Чтобы проголосовать за одного из кандидатов, надо указать имя и фамилию, а также место жительства.

В тот же день один из кандидатов Юрий Холод у себя в Facebook заявил, что не будет участвовать в праймериз. Свою позицию он аргументировал тем, что у него есть подозрение на СOVID-19.

От участия в этом праймериз должен отказаться. К сожалению, пока я ожидаю результатов тестирования на COVID-19 и, соответственно, нахожусь на самоизоляции", - написал Холод.

Напомним, на главу Львовской ОТГ "слуги народа" проведут публичные праймериз.

19 августа Андрей Садовой заявил, что будет баллотироваться на должность мэра Львова.