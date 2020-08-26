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26 августа 2020, 19:53 11

Во Львове "Слуга народа" назвала кандидатов на должность мэра города

26 августа 2020, 19:53 11
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Также на сайте разместили биографии претендентов
Также на сайте разместили биографии претендентов
Фото: Facebook
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українською мовою

Во Львове партия "Слуга народа" назвала кандидатуры на должность мэра города, а также заявила о начале голосования за одного из них.

Об этом сообщили в Facebook команды Зеленского во Львове, передает RegioNews.

В частности, среди претендентов руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза, депутат Львовского горсовета, военный врач Тарас Кльофа и заместитель председателя ЛОГА Юрий Холод.

Голосование продлится в течении трех дней, на сайте разместили биографии претендентов.

Чтобы проголосовать за одного из кандидатов, надо указать имя и фамилию, а также место жительства.

В тот же день один из кандидатов Юрий Холод у себя в Facebook заявил, что не будет участвовать в праймериз. Свою позицию он аргументировал тем, что у него есть подозрение на СOVID-19.

От участия в этом праймериз должен отказаться. К сожалению, пока я ожидаю результатов тестирования на COVID-19 и, соответственно, нахожусь на самоизоляции", - написал Холод.

Напомним, на главу Львовской ОТГ "слуги народа" проведут публичные праймериз.

19 августа Андрей Садовой заявил, что будет баллотироваться на должность мэра Львова.

ОТГ Львов Слуга народа праймериз Местные выборы
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