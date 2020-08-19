14:08  19 августа
Завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине
15:03  19 августа
Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья
17:31  19 августа
На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
UA | RU
UA | RU
19 августа 2020, 16:59 2

Андрей Садовой будет баллотироваться на должность мэра Львова

19 августа 2020, 16:59 2
Читайте також українською мовою
Действующий городской голова попытается занять мэрское кресло в четвертый раз
Действующий городской голова попытается занять мэрское кресло в четвертый раз
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Львова Андрей Садовой будет баллотироваться на мэра Львова на местных выборах в 2020 году.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Андрей Садовой рассказал, что будет баллотироваться для того, чтобы завершить проекты, которые не успел в предыдущие каденции - мусороперерабатывающий завод, ремонт улиц Степана Бандеры, Шевченко, Суботовской, ремонт больницы скорой помощи, строительство моста и другие инфрастуктурные проекты.

И что это все бросить на произвол судьбы? Ну это как-то несерьезно! Поэтому.... иду! Я думаю, что вы будете иметь выбор. Присматривайтесь, принимайте решение", - сказал мэр.

Поздравляю с праздником! У меня для вас новость. Смотрите видео!)

Опубликовано Андрей Садовый Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС

выборы Львов мэр Садовой Андрей Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Названа сумма, которую Украина потратит на местные выборы
19 августа 2020, 15:06
Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья
19 августа 2020, 15:03
Мэр Николаева Сенкевич прокомментировал "неготовность" местных больниц к приему больных COVID-19
19 августа 2020, 14:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »