Андрей Садовой будет баллотироваться на должность мэра Львова

Действующий городской голова попытается занять мэрское кресло в четвертый раз

Действующий городской голова попытается занять мэрское кресло в четвертый раз

Фото из открытых источников

Мэр Львова Андрей Садовой будет баллотироваться на мэра Львова на местных выборах в 2020 году.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Андрей Садовой рассказал, что будет баллотироваться для того, чтобы завершить проекты, которые не успел в предыдущие каденции - мусороперерабатывающий завод, ремонт улиц Степана Бандеры, Шевченко, Суботовской, ремонт больницы скорой помощи, строительство моста и другие инфрастуктурные проекты.

И что это все бросить на произвол судьбы? Ну это как-то несерьезно! Поэтому.... иду! Я думаю, что вы будете иметь выбор. Присматривайтесь, принимайте решение", - сказал мэр.

Поздравляю с праздником! У меня для вас новость. Смотрите видео!) Опубликовано Андрей Садовый Среда, 19 августа 2020 г.

Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС