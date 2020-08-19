Андрей Садовой будет баллотироваться на должность мэра Львова
Мэр Львова Андрей Садовой будет баллотироваться на мэра Львова на местных выборах в 2020 году.
Об этом он сообщил в своем видеообращении на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.
Андрей Садовой рассказал, что будет баллотироваться для того, чтобы завершить проекты, которые не успел в предыдущие каденции - мусороперерабатывающий завод, ремонт улиц Степана Бандеры, Шевченко, Суботовской, ремонт больницы скорой помощи, строительство моста и другие инфрастуктурные проекты.
И что это все бросить на произвол судьбы? Ну это как-то несерьезно! Поэтому.... иду! Я думаю, что вы будете иметь выбор. Присматривайтесь, принимайте решение", - сказал мэр.
Поздравляю с праздником! У меня для вас новость. Смотрите видео!)Опубликовано Андрей Садовый Среда, 19 августа 2020 г.
Напомним, Садовой и Синютка лидируют в рейтингах кандидатов в мэры Львова – СОЦИС