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26 августа 2020, 15:10 12

Кличко официально заявил, что "Удар" идет на местные выборы

26 августа 2020, 15:10 12
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Он также представил команду партии
Он также представил команду партии
Фото: Facebook
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партия "Удар" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

Об этом Кличко сообщил во время съезда политсилы, передает RegioNews.

По его словам, "Удар" будет идти на выборы самостоятельно, но "готов сотрудничать с другими демократическими силами" и "несет ответственность исключительно перед избирателями".

Ради развития страны мы готовы сотрудничать с демократическими проевропейскими силами в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях. Это сотрудничество будет открытым. В интересах граждан, а не отдельных политиков", - сказал Кличко.

В команде "Удара" на выборах представлены сурдопереводчик Леся Петровская, которая работает на брифингах мэра, адвокат Алексей Шевчук, народный депутат 8 созыва Оксана Юринец, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, а также руководитель управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Напомним, известный украинский футболист Александр Шовковский идет на выборы от партии Кличко.

Киев КГГА УДАР Виталий Кличко Местные выборы Съезд
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Известный украинский футболист идет на выборы от партии Кличко
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