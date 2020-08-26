Кличко официально заявил, что "Удар" идет на местные выборы

Он также представил команду партии

Он также представил команду партии

Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партия "Удар" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

Об этом Кличко сообщил во время съезда политсилы, передает RegioNews.

По его словам, "Удар" будет идти на выборы самостоятельно, но "готов сотрудничать с другими демократическими силами" и "несет ответственность исключительно перед избирателями".

Ради развития страны мы готовы сотрудничать с демократическими проевропейскими силами в новом Киевсовете, в новоизбранных местных советах, на всех уровнях. Это сотрудничество будет открытым. В интересах граждан, а не отдельных политиков", - сказал Кличко.

В команде "Удара" на выборах представлены сурдопереводчик Леся Петровская, которая работает на брифингах мэра, адвокат Алексей Шевчук, народный депутат 8 созыва Оксана Юринец, глава департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, а также руководитель управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук.

Напомним, известный украинский футболист Александр Шовковский идет на выборы от партии Кличко.