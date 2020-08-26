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26 августа 2020, 13:20 4

Партия "Слуга народа" снова перенесла съезд

26 августа 2020, 13:20 4
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Также известно, что будет в программе съезда
Также известно, что будет в программе съезда
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Политическая партия "Слуга народа" снова перенесла дату своего съезда, который теперь должен состояться в понедельник, 31 августа.

Об этом заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сведения о новой дате подтверждают и в пресс-службе партии.

"Внимание! Съезд политической партии "Слуга народа" перенесен. В понедельник, 31 августа, в 14:30 состоится съезд партии "Слуга народа", — указано в сообщении.

При этом место проведение и повестка дня съезда не изменились.

Программа съезда включает принятие решения об участии в местных выборах 2020 года; презентацию соответствующей программы партии; представление кандидатов на должности мэров областных центров и представление кандидата в народные депутаты на довыборах по 208-му округу в Черниговской области.

Регистрация участников начнется в 13:00.

Напомним, ранее проведение съезда партии "Слуга народа" анонсировали на 29 августа. Однако позже стало известно, что съезд запланирован на 30 августа.

Слуга народа партия нардепы Съезд выборы
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