На главу Львовской ОТГ "слуги народа" проведут публичные праймериз

Кандидатов планируют представить 25 августа

Кандидатов планируют представить 25 августа

Фото: из открытых источников

Областной филиал партии "Слуга народа" во Львовской области решил провести публичные праймериз среди претендентов на должность городского председателя Львовской ОТГ. Претендентов на должность уже выбрали и планируют представить львовянам во вторник, 25 августа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение областного отделения партии.

"Партия "Слуга народа" на Львовщине формирует свою местную команду и активно принимать участие в этих выборах. Именно поэтому Совет областного отделения партии "Слуга народа" на Львовщине на своем заседании приняла решение провести публичные праймериз среди претендентов, которых мы считаем достойными быть кандидатом на должность городского председателя Львовской объединенной территориальной общины (городского головы Львова)", – говорится в сообщении.

В партии отмечают, что основная цель праймериз – дать возможность львовянам ознакомиться с кандидатами и их программами и посоветовать "Слуге народа" кандидата, который сможет достойно представить политическую силу в борьбе за будущее Львовской ОТГ.

Кандидатов от партии представят львовянам во вторник, 25 августа. В течение трех дней каждый человек сможет выбрать для себя лучшего кандидата, который будет баллотироваться от партии "Слуга народа".

Ранее сообщалось, что на должность мэра Львова от партии "Голос" будет баллотироваться народный депутат Ярослав Рущишин.