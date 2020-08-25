Притула сообщил, что идет на выборы за средства партии "Голос"

У него нет финансовых обязательств перед украинскими олигархами

У него нет финансовых обязательств перед украинскими олигархами

Фото: Facebook

Кандидат в мэры Киева Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться на должность Киевского городского головы за средства политической партии "Голос".

Как передает RegioNews, об этом он рассказал на телеканале Общественного вещания "UA:Первый".

По его словам, когда уже берешь у "серьезных парней" деньги, то уже становишься перед ними обязан.

У меня не перед кем обязательств нет. Ни перед одним украинским олигархом, или столичным застройщиком. Я иду на выборы за деньги партии "Голос", которая является парламентской партией и имеет государственное финансирование. Я сплю спокойно, мне нечего переживать", – отметил Притула.

Напомним, 11 августа стало известно, что Сергей Притула будет баллотироваться на должность киевского городского головы от партии "Голос".

Кандидат в мэры Киева Притула рассказал, кого никогда не возьмет в свою команду.