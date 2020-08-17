Переносить переговорную площадку ТКГ из Минска нет необходимости, - Кравчук

Кравчук также считает, что нужно принимать во внимание все события в Беларуси

Кравчук также считает, что нужно принимать во внимание все события в Беларуси

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Беларусь не является участником Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, поэтому необходимости в переносе переговорной площадки в другое место из-за массовых протестов в стране нет.

Как сообщает RegioNews, об этом заявил руководитель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Сегодня". "Почему не можем? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никоим образом, ни один их чиновник не участвует. Она создала для нас условия, предоставила нам площадку. Я не думаю, что эта площадка, под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы. Я просто не допускаю этого", - сказал Кравчук, отвечая на вопрос можем ли мы изменить площадку проведения ТКГ из Минска на другой город. При этом он отметил, что "нужно предусматривать всё". "Если вдруг там будет какая-то, не знаю, как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости", - считает глава украинской делегации в ТКГ. Ранее нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Украина должна поднять вопрос о смене площадки для переговоров по Донбассу.

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