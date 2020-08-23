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23 августа 2020, 16:46

В центре Киева задержали "стрелка" из "ДНР"

23 августа 2020, 16:46
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Задержанный был награжден медалью "за оборону Славянска"
Задержанный был награжден медалью "за оборону Славянска"
Фото: Национальная полиция
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На станции метро "Майдан Независимости", что в находится в центре Киева, полицейские задержали мужчину, прибывшего с временно оккупированной территории - у него при себе были документы, выданные так называемой "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Так, у задержанного были при себе "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

"Подозрительного мужчину заметили на станции метро полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка... Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям", - сообщает полиция.

Также в полиции опубликовали фотографии найденных у мужчины "документов", - "удостоверения" на имя Сергея Писарева 1987г.р. с указанимаем занимаемой "должности" – "стрелок" и "удостоверение Новороссии" о награждении медалью "за оборону Славянска" на то же имя.

Напомним, ранее стало известно, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе.

ОРДЛО ДНР Киев боевики полиция
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