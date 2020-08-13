09:46  13 августа
В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 1592 новых случая
10:04  13 августа
Стало известно, как Украина будет праздновать День Независимости: Зеленский подписал указ
17:49  13 августа
На Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб
UA | RU
UA | RU
13 августа 2020, 16:12 5

Кравчук рассказал о формате следующего заседания ТКГ

13 августа 2020, 16:12 5
Читайте також українською мовою
Он также рассказал, в какую страну могут перенести проведение переговоров
Он также рассказал, в какую страну могут перенести проведение переговоров
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По его словам, вариант изменения Минска как площадки для личных встреч пока не рассматривается, хотя это возможно.

Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров. Одним из вариантов Кравчук назвал Швецию как нейтральное государство.

Кравчук добавил, что на заседании ТКГ будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Я думаю, вопрос не просто будет поставлен, а мы уже точно будем знать, в каком количестве люди с нашей и с их стороны будут на обмене", - сказал он.

Кравчук также подтвердил, что к работе украинской делегации ТКГ согласился присоединиться бывший премьер-министр Витольд Фокин, никаких других изменений в составе делегации не запланировано.

Напомним, Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.

Донбасс Минск заявление ТКГ заседание Леонид Кравчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украинский язык не вернет Донбасс - Кравчук
13 августа 2020, 15:55
"Огромное достижение": Шмыгаль прокомментировал режим прекращения огня на Донбассе
13 августа 2020, 15:14
Украина передала в ОБСЕ свой обновленный список на обмен пленными
13 августа 2020, 13:47
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »