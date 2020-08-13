Кравчук рассказал о формате следующего заседания ТКГ

Он также рассказал, в какую страну могут перенести проведение переговоров

Он также рассказал, в какую страну могут перенести проведение переговоров

Фото: Facebook

Глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио", передает RegioNews.

По его словам, вариант изменения Минска как площадки для личных встреч пока не рассматривается, хотя это возможно.

Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров. Одним из вариантов Кравчук назвал Швецию как нейтральное государство.

Кравчук добавил, что на заседании ТКГ будет обсуждаться вопрос обмена удерживаемыми лицами.

Я думаю, вопрос не просто будет поставлен, а мы уже точно будем знать, в каком количестве люди с нашей и с их стороны будут на обмене", - сказал он.

Кравчук также подтвердил, что к работе украинской делегации ТКГ согласился присоединиться бывший премьер-министр Витольд Фокин, никаких других изменений в составе делегации не запланировано.

Напомним, Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для ОРДЛО, потому что якобы понятие "особый статус" противоречит украинскому законодательству.