Ситуация в ООС: зафиксирован один факт нарушения режима "тишины"

Среди украинских военных никто не пострадал

Среди украинских военных никто не пострадал

Фото: из открытых источников

В течение текущих суток в штабе Операции объединенных сил зафиксировали один факт нарушения режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументировано возле Авдеевки. Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", - отмечают в штабе.

Поскольку провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Отмечается, что потерь и ранений среди украинских защитников нет. Военнослужащие не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите Украинского народа и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Напомним, вчера боевики один раз нарушили режим "тишины".