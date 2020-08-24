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24 августа 2020, 12:06 8

Зеленский рассказал, когда вернут парад на День Независимости

24 августа 2020, 12:06 8
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Фото: Офис президента
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Военный парад в Киеве ко Дню Независимости будут проводить тогда, когда Украина вернет все свои территории.

Об этом во время торжеств по случаю Дня Независимости заявил президенгт Зеленский, передает RegioNews.

По его мнению, военная техника должна быть на Востоке Украины.

Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника сегодня на Востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы", - сказал он.

Зеленский также заявил, что парад будет, когда Украина вернет свои территории.

Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в течении двух последних лет по решению Зеленского военный парад не производится. Ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.

Владимир Зеленский парад День независимости президент ветераны
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