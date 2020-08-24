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24 августа 2020, 12:24 8

Мэр Днепра Филатов проигнорировал празднование Дня Независимости

24 августа 2020, 12:24 8
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На сайте городского совета было обнародовано его поздравление
На сайте городского совета было обнародовано его поздравление
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Мэр Днепра Борис Филатов проигнорировал торжества по случаю Дня Независимости.

Об этом передает "Depo.Днепр", передает RegioNews.

По информации издания, руководство городского совета Днепра за несколько минут завершило протокольные мероприятия по случаю Дня Независимости.

Руководство горсовета проигнорировало возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко. От городского совета присутствовали только около 30 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возложение цветов состоялось очень быстро и максимально формально.

А пресс-служба обнародовала поздравление от городского головы Бориса Филатова на сайте горсовета.

Напомним, Зеленский рассказал, когда вернут парад на День Независимости.

Также за год городской совет Днепра потратил на пиар почти 30 млн. На рекламу деятельности чиновников из бюджета тратятся десятки миллионов.

Днепр горсовет День независимости праздник Борис Филатов
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