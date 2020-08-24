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24 августа 2020, 13:04 8

Шмыгаль: наша цель - создать сильное и эффективное государство

24 августа 2020, 13:04 8
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Фото: Кабмин
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Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил украинцев с Днем Независимости и напомнил, что независимость - это не данность.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По его словам, об этом четко напомнила российская агрессия в Крыму и на Донбассе.

Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимую европейскую державу Украину", - заявил он.

Глава Кабмина отметил, что со времени принятия Акта провозглашения независимости прошло уже 29 лет, и за это время родилось новое поколение украинцев.

Мы должны помнить, что прежде всего мы строим государство для наших детей. Их счастливая жизнь в Украине завтра - это наши с вами действия сегодня. Наша цель - создать сильное, эффективное государство, заботу которого будут чувствовать все граждане", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Украина празднует День Независимости, на Софийской площади прошли торжества, в столице в усиленном режиме дежурят правоохранители.

Также ветераны, добровольцы и волонтеры организовывают свое шествие по Крещатику.

Кабмин Украина поздравление праздник Денис Шмыгаль День независимости
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