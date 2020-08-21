Танкер Delfi не успеют поднять ко Дню независимости - исполнитель работ

На следующей неделе завершится лишь первый этап работ

На следующей неделе завершится лишь первый этап работ

Фото: ГСЧС

В Одессе танкер "Делфи" не смогут отбуксировать с городского пляжа до 24 августа.

Об этом заявил на брифинге руководитель группы компаний "Краншип", которая выполняет работы, Андрей Иванов, передает RegioNews.

По словам руководителя компании, сейчас проводятся подготовительные работы по утвержденному плану, который уже претерпел некоторые изменения, однако ему не известно, почему министр инфраструктуры озвучил дату 24 августа.

10 августа мы подписали договор, где обязались в течении двух месяцев выполнить весь объем работ ... Министр мне не звонил, у меня не спрашивал (о дате буксировки судна - ред.)", - сказал Иванов.

Он добавил, что сейчас специалисты работают над тем, чтобы выровнять судно, для этого расчищается дно от крупных камней, которые находятся возле танкера.

Корпус судна прогнил, поэтому цеплять торосы к нему нельзя - под влиянием силовой нагрузки металл ломается. В связи с данной проблемой танкер следует максимально облегчить. Сейчас из его отсеков уже извлекли 150 куб. метров песка, осушают все танки (емкости для нефтепродуктов) и зачищают их от остатков нефтепродуктов, закладывают пробоины и т.д.", - сказал он.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что компания "Краншип" должна отогнать танкер с пляжа до Дня независимости.

14 августа судовладелец Delfi подал иск в суд с требованием запретить поднимать танкер.