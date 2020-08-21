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21 августа 2020, 18:15 5

Кличко обещает киевлянам ко Дню Независимости дополнительные выплаты: кто получит деньги

21 августа 2020, 18:15 5
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Выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы
Выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы
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Ко Дню Независимости столица выплатит 92 миллиона гривен ряду категорий киевлян.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Виталий Кличко отметил, что выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Среди категорий киевлян, которые получат выплаты:

  • ветераны АТО;
  • члены семей погибших участников АТО;
  • Праведники Бабьего Яра;
  • участники Революции Достоинства;
  • инвалиды и отдельные категории социально незащищенных киевлян.

"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Забота" ко Дню Независимости город выплатит свыше 92 миллиона гривен", – сообщил Виталий Кличко.

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".

Ранее в КГГА рассказали, как Киев отметит День Независимости.

Киев мэр выплаты Кличко Виталий День независимости
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