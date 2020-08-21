Кличко обещает киевлянам ко Дню Независимости дополнительные выплаты: кто получит деньги
Ко Дню Независимости столица выплатит 92 миллиона гривен ряду категорий киевлян.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает RegioNews со ссылкой на УНИАН.
Виталий Кличко отметил, что выплаты ко Дню Независимости получают более 300 тысяч жителей столицы. Среди категорий киевлян, которые получат выплаты:
- ветераны АТО;
- члены семей погибших участников АТО;
- Праведники Бабьего Яра;
- участники Революции Достоинства;
- инвалиды и отдельные категории социально незащищенных киевлян.
"Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен. Всего по программе "Забота" ко Дню Независимости город выплатит свыше 92 миллиона гривен", – сообщил Виталий Кличко.
Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что средства будут поступать на пенсионные счета и счета держателей карточки киевлянина. Также выплаты будут осуществляться через отделения "Укрпочты".
Ранее в КГГА рассказали, как Киев отметит День Независимости.