СБУ предупредила присвоение имущества детского санатория "Хаджибей" на более 50 миллионов гривен

На имущество государственного медучреждения суд наложил арест

На имущество государственного медучреждения суд наложил арест

Служба безопасности Украины помешала присвоению имущества «Детского специализированного клинического санатория «Хаджибей», который принадлежит Министерству здравоохранения, на более 50 миллионов гривен.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

По данным досудебного следствия, злоумышленники пытались незаконно завладеть всем имуществом лечебного заведения, расположенного в экономически привлекательной зоне на берегу Черного моря и специализирующегося на реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Оперативники спецслужбы установили, что по инициативе должностных лиц Минздрава Украины в 2007 году руководство санатория заключило инвестиционный договор с частным предпринимателем на возведение базы отдыха в селе Холодная Балка на побережье Хаджибейского лимана.

По условиям контракта инвестор обязался выполнить весь комплекс проектно-строительных работ, а также профинансировать реконструкцию остальных корпусов здравницы: газификацию, капитальный ремонт и приобрести для заведения автотранспорт. После выполнения договора санаторий должен был передать сводную базу отдыха вместе с землей в собственность коммерческой фирме.

Несмотря на то, что строительные работы так и не были начаты, в 2018 году инвестор решил отсудить участок в курортной зоне и другое имущество здравницы.

Инициированная СБУ проверка зафиксировала, что такие действия противоречат отечественному законодательству инвестиционной деятельности и управления об'объектами государственной собственности. Кроме того указанный договор не был согласован с Фондом государственного имущества Украины.

За попытку незаконного завладения государственной собственностью начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, задействованных в сделке.

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