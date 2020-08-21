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21 августа 2020, 17:16 1

Суд оштрафовал председателя Закарпатской ОГА за несвоевременную подачу декларации

21 августа 2020, 17:16 1
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Фото: Facebook
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Ужгородский междурaйонний суд Закарпатской области оштрафовал председателя Зaкaрпaтськой ОДA Алексея Петрова за несвоевременную подачу декларации.

Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн", передает RegioNews.

Его действия были квалифицированы как aдминистрaтивное правонарушение, сумма штрафа составила 850 гривен.

Также сообщается, что постановление не вступило в силу, так как адвокаты Петрова обжаловали решение в Закарпатском апелляционном суде.

Напомним, глава Закарпатской ОГА Петров признал, что несвоевременно подал декларацию.

3 августа НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода.

суд НАПК Закарпатье декларации штраф Алексей Петров
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