Суд оштрафовал председателя Закарпатской ОГА за несвоевременную подачу декларации

Ранее НАПК составило на него административный протокол

Ранее НАПК составило на него административный протокол

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Об этом сообщает местное издание "Закарпатье онлайн", передает RegioNews.

Его действия были квалифицированы как aдминистрaтивное правонарушение, сумма штрафа составила 850 гривен.

Также сообщается, что постановление не вступило в силу, так как адвокаты Петрова обжаловали решение в Закарпатском апелляционном суде.

Напомним, глава Закарпатской ОГА Петров признал, что несвоевременно подал декларацию.

3 августа НАПК направило в суд админпротоколы на главу Закарпатской ОГА и мэра Ужгорода.