Протест в Новых Санжарах: суд оштрафовал мужчину, который бросал камни в автобусы

20 февраля в медицинский центра Новых Санжар доставили эвакуированных из Китая граждан

20 февраля в медицинский центра Новых Санжар доставили эвакуированных из Китая граждан

Фото: Нацполиция

Новосанжарский районный суд Полтавской области избрал приговор для местного жителя, который 20 февраля бросал камни в автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

По данным следствия 20 февраля около 19:00 мужчина бросал камни в проезжающие автобусы и служебные автомобили Национальной полиции и Национальной Гвардии Украины.

В них находились работники правоохранительных органов, а также эвакуированные из Китая граждане.

Во время заседания суда подозреваемый признал свою вину в совершении уголовного преступления, он должен заплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, 5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев.

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.