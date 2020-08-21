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21 августа 2020, 14:43 2

Протест в Новых Санжарах: суд оштрафовал мужчину, который бросал камни в автобусы

21 августа 2020, 14:43 2
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20 февраля в медицинский центра Новых Санжар доставили эвакуированных из Китая граждан
20 февраля в медицинский центра Новых Санжар доставили эвакуированных из Китая граждан
Фото: Нацполиция
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Новосанжарский районный суд Полтавской области избрал приговор для местного жителя, который 20 февраля бросал камни в автобусы с эвакуированными из Китая украинцами.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

По данным следствия 20 февраля около 19:00 мужчина бросал камни в проезжающие автобусы и служебные автомобили Национальной полиции и Национальной Гвардии Украины.

В них находились работники правоохранительных органов, а также эвакуированные из Китая граждане.

Во время заседания суда подозреваемый признал свою вину в совершении уголовного преступления, он должен заплатить штраф в размере 850 гривен.

Напомним, 5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев.

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.

суд коронавирус Нові Санжари Полтавская область штраф
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