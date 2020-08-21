Раніше НАЗК склало щодо нього адміністративний протокол

Раніше НАЗК склало щодо нього адміністративний протокол

Фото: Facebook

Про це повідомляє місцеве видання "Закарпаття онлайн", передає RegioNews.

Його дії були кваліфіковані як aдміністрaтивне прaвопорушення, сума штрафу склала 850 гривень.

Також повідомляється, що постанова не вступила в силу, так як адвокати Петрова оскаржили рішення в Зaкaрпaтському aпеляційному суді.

Нагадаємо, голова Закарпатської ОДА Петров визнав, що подав декларацію несвоєчасно.

3 серпня НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода.