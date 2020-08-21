Аваков пригрозил публичными наказаниями за предвыборные нарушения

Министр призвал всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона

Министр призвал всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает обеспечить "честные и прозрачные" местные выборы и призывает участников соблюдать закон.

Об этом Аваков заявил сегодня на брифинге, передает RegioNews, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

Он призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

"Мы уже сейчас видим в некоторых регионах активность, не соответствующую избирательному законодательству: построение сеток, использование подкупа избирателей и тому подобное", — отметил министр.

По словам Арсена Авакова, этим вопросом занимается специальное подразделение Нацполиции, фиксированием таких ситуаций занимается большое количество правоохранителей.

"Мы очень рассчитываем, что пара-тройка публичных наказаний таких деятелей приведет к тому, что баланс в системе будет сохранен и использования сеток не будет", — надеется глава МВД.

Аваков пообещал, что позиция министерства будет "такой же жесткой", как и во время президентских и парламентских выборов.

Он также отметил необходимость скорректировать некоторые положения Уголовного кодекса о перерегистрации людей накануне выборов — того, что "пришло на смену открепительным талонам".

"Если я живу в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там моя подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое, мы даем одну маленькую поправку", — пояснил Аваков.

"Мы видим, что можем обеспечить честные, прозрачные, адекватные выборы. И призываем всех участников избирательного процесса держаться в рамках закона", — отметил министр.

Напомним, Аваков обещает контролировать местные выборы по самым высоким стандартам.