Утилизация опасных отходов: в Северодонецке разоблачили фирму в нарушении экологических норм

Полигон предприятия превратился в свалку токсичных предметов

Полигон предприятия превратился в свалку токсичных предметов

Фото: из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили фирму из Северодонецка в грубом нарушении экологических норм при утилизации опасных отходов, в том числе из больниц, противодействующих COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Единственное в регионе предприятие, которое специализируется на обращении с загрязняющими веществами имеет договоры на утилизацию отходов с несколькими десятками предприятий и коммунальных учреждений региона. По условиям контрактов структура обязана осуществлять вывоз и сортировку токсичных веществ, а также их транспортировку для дальнейшей переработки или уничтожения.

В этом году коммерсанты прекратили выполняли условия договоров. За это время полигон предприятия, что находится за 100 метров от жилых массивов Новодружеска, превратился в свалку токсичных предметов", - говорится в сообщении.

Рядом с домами накопились тонны отработанных опасных веществ, в том числе и отходов из опорного медучреждения по противодействию коронавирусной инфекции.

В настоящее время предприятию определены сроки для приведения деятельности в соответствие лицензионных условий и ликвидации последствий злоупотреблений. Если исполнитель не выполнит обязательств, то он будет лишен лицензии и привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, что Службой безопасности Украины разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную чиновниками командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины при закупке средств индивидуальной защиты для военнослужащих.