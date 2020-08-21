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21 августа 2020, 13:51 4

На Харьковщине из государственного резерва украли зерна на 2,5 млн грн

21 августа 2020, 13:51 4
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Зерно разворовывали чиновники государственной хлебной базы
Зерно разворовывали чиновники государственной хлебной базы
Фото: Facebook
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В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая разворовывала зерно из хранилищ Государственного резерва Украины.

Об этом сообщил в Facebook руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2018-2019 годах директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно продали почти 250 тонн зерна подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 млн грн.

Недостаток зерна и нанесенный государству ущерб подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 августа организатора хищения зерна из Госрезерва задержали при получении взятки.

Также сообщалось, что на Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва, о недостачах проинформировали НАБУ.

зерно Госрезерв СБУ Харьковская область хищение
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