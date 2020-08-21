На Харьковщине из государственного резерва украли зерна на 2,5 млн грн
В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая разворовывала зерно из хранилищ Государственного резерва Украины.
Об этом сообщил в Facebook руководитель пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.
По данным следствия, в 2018-2019 годах директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно продали почти 250 тонн зерна подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 млн грн.
Недостаток зерна и нанесенный государству ущерб подтвердила судебно-экономическая экспертиза.
Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 августа организатора хищения зерна из Госрезерва задержали при получении взятки.
Также сообщалось, что на Черниговщине "мыши съели" 600 тонн зерна из госрезерва, о недостачах проинформировали НАБУ.