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17 августа 2020, 16:40 5

Коррупция в Закарпатской ОГА: обыски проходят в еще двух регионах

17 августа 2020, 16:40 5
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Чиновники закупили некачественные средства защиты для медиков
Чиновники закупили некачественные средства защиты для медиков
Фото: Нацполиция
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В рамках расследования дела о закупке чиновниками Закарпатской облгосадминистрации некачественных средств индивидуальной защиты врачей от COVID-19 полиция проводит обыски в еще двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным следствия, приобретенные по завышенным ценам комбинезоны и респираторы не соответствовали заявленным характеристикам и не имели сертификатов соответствия.

Сотрудники управления стратегических расследований в Закарпатской области, следователи областной полиции совместно с СБУ и прокуратурой проводят санкционированные обыски на территории Закарпатской, Сумской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Известно, что обыски проходят в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов дела.

Полицейские установили, что чиновники Закарпатской ОГА провели государственные закупки изоляционных комбинезонов и респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, которые затем поставляли в больницы.

Использование этих защитных средств может подвергать опасности медработников, которые непосредственно контактируют с пациентами, больными на острое респираторное заболевание COVID-19. Кроме того, стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты значительно завышена", - добавили в Нацполиции.

Чиновники знали о несоответствии продукции указанным требованиям, но все равно приобрели в двух коммерческих структур более 57 тысяч костюмов и 71 тысячу респираторов на сумму 29 миллионов 565 тысяч гривен.

Четырем подозреваемым было сообщено о подозрении, в частности действующему и уже бывшему чиновникам одного из департаментов Закарпатской ОГА, а также руководителю частной фирмы.

Им грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности и с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяют закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен.

СБУ Ужгород медицина Закарпатье коррупция ОГА Нацполиция
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