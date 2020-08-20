На Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб
В Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
По данным следствия, ФСБ РФ завербовала гражданку Украины в 2015 году, когда та находилась на временно оккупированной территории Крыма.
Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что бывшая чиновница привлекала к выполнению задач российских спецслужб пророссийски настроенных жителей Херсона.
Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - сообщают правоохранители.
Во время обысков по месту жительства злоумышленницы и ее сообщников были обнаружены доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и агитационные материалы.
Руководительницу агентурной сети задержали по подозрению в совершении государственной измены, продолжается следствие.
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