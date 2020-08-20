На Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб

В нее входили пророссийски настроенные местные жители

В нее входили пророссийски настроенные местные жители

Фото: СБУ

В Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, ФСБ РФ завербовала гражданку Украины в 2015 году, когда та находилась на временно оккупированной территории Крыма.

Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что бывшая чиновница привлекала к выполнению задач российских спецслужб пророссийски настроенных жителей Херсона.

Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - сообщают правоохранители.

Во время обысков по месту жительства злоумышленницы и ее сообщников были обнаружены доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и агитационные материалы.

Руководительницу агентурной сети задержали по подозрению в совершении государственной измены, продолжается следствие.

Напомним, в Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен, офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок.