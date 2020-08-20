16:36  20 августа
Завтра Владимир Зеленский приедет в Николаев
19:49  20 августа
Нардеп Юрий Вознюк будет баллотироваться в мэры Ровно
17:54  20 августа
Оккупанты из пулеметов обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
20 августа 2020, 18:20 4

На Херсонщине СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб

20 августа 2020, 18:20 4
Читайте також українською мовою
В нее входили пророссийски настроенные местные жители
В нее входили пророссийски настроенные местные жители
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Херсонской области контрразведка СБУ пресекла деятельность агентурной сети российских спецслужб, которая действовала под руководством бывшей сотрудницы областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, ФСБ РФ завербовала гражданку Украины в 2015 году, когда та находилась на временно оккупированной территории Крыма.

Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и ​​сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что бывшая чиновница привлекала к выполнению задач российских спецслужб пророссийски настроенных жителей Херсона.

Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - сообщают правоохранители.

Во время обысков по месту жительства злоумышленницы и ее сообщников были обнаружены доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности, средства связи, компьютерную технику и агитационные материалы.

Руководительницу агентурной сети задержали по подозрению в совершении государственной измены, продолжается следствие.

Напомним, в Медицинских силах ВСУ разоблачили коррупционную схему на 1 млн гривен, офицеры требовали взятку от поставщика медицинских масок.

Россия СБУ задержание Херсон агентурная сеть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский на Херсонщине разносил письма пенсионерам
20 августа 2020, 17:30
На Днепропетровщине депутата райсовета задержали за взятку
20 августа 2020, 15:04
В Херсоне ночью к приезду Зеленского асфальтировали площадку (ВИДЕО)
20 августа 2020, 14:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Ровенская область: кому принадлежат автовокзалы региона
Львов на низком старте. Кто решил бросить вызов "вечному" мэру Садовому
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »