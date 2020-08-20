Зеленский на Херсонщине разносил письма пенсионерам
20 августа во время визита в Херсонскую область президент Владимир Зеленский проинспектировал работу "Укрпочты".
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает RegioNews.
Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонщины, проверив сам, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют к домам", - сообщила она.
На видео видно, как президент с сопровождением заходит во двор частного дома, в руках несет посылку.
Лекарства заказывали? Долго ждали? А цена?" – спрашивая, обращается к хозяйке дома Зеленский.
Зеленский также спросил местных жительниц, действительно ли им удобно и дешевле получать лекарства через почтальонов.
Напомним, 20 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область, он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".
Также Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.