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20 августа 2020, 17:30 5

Зеленский на Херсонщине разносил письма пенсионерам

20 августа 2020, 17:30 5
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Он отправился в село доставлять почту
Он отправился в село доставлять почту
Фото: скриншот видео
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20 августа во время визита в Херсонскую область президент Владимир Зеленский проинспектировал работу "Укрпочты".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает RegioNews.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонщины, проверив сам, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют к домам", - сообщила она.

На видео видно, как президент с сопровождением заходит во двор частного дома, в руках несет посылку.

Лекарства заказывали? Долго ждали? А цена?" – спрашивая, обращается к хозяйке дома Зеленский.

Зеленский также спросил местных жительниц, действительно ли им удобно и дешевле получать лекарства через почтальонов.

Напомним, 20 августа Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область, он осмотрит объекты, которые строятся в рамках программы "Большая стройка".

Также Зеленский представил кандидата на пост мэра Херсона, им стал Юрий Кириллов.

Владимир Зеленский президент Херсон Укрпочта область
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