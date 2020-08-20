В Херсоне ночью к приезду Зеленского асфальтировали площадку (ВИДЕО)

Работы начались около 22:00 и закончились за пару часов

Работы начались около 22:00 и закончились за пару часов

В Херсоне, накануне приезда президента Владимира Зеленского, рабочие ночью укатывали новый асфальт на площадку, где он должен вручить семь новых машин почтальонам.

Соответствующие видео опубликовали на сайте местного издания "Мост", передает RegioNews.

Дорожные работы велись на парковке возле здания "Укрпочты" на Бериславском шоссе, где "20 августа, Зеленский торжественно будет вручать семь машин почтальонам".

Отмечается, что работы начались в районе 22:00 и закончились за пару часов.

На видео видно, как техника укатывает в ночное время асфальтом площадку.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Херсонскую область.

Напомним, что в Хмельницкой области готовиться к приезду Владимира Зеленского начали за несколько дней. Центральную улицу села ремонтировали даже под проливным дождем.