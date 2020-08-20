На Львовщине прекратили работу "реабилитационного центра", где незаконно удерживали десятки людей

В центре против собственной воли находились 17 человек

В центре против собственной воли находились 17 человек

Фото: Facebook

В заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко - и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и «лечили» за деньги, полученные от родственников.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Львовской области.

В заведении находилось 17 человек в возрасте от 19 до 40 лет, жители Львовской области, а также жители Киева, Тернополя и Харькова, которых удерживали против собственной воли, проводя принудительное "лечение". Самостоятельно покинуть центр они не могли, поскольку находились под постоянным наблюдением персонала. Звонки и разговоры по телефону также контролировались. Стоимость пребывания одного "пациента" составляла 10 тысяч гривен в месяц", - сообщил глава полиции Львовщины, полковник полиции Василий Виконский.

Руководителями "реабилитационного центра" оказались 40-летний житель города Львова, который непосредственно осуществлял руководство над персоналом, и 43-летняя женщина, которая проживала в заведении и общалась с родственниками нарко - и алкозависимых с целью получения от них денег.

Руководители заведения не имели никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью и вообще не имеют отношения к медицинской сферы.

Следователи провели обыски в одном из "реабилитационных центров", расположенном в частном доме в одном из сел Жовковского района. Правоохранители изъяли документацию на лиц, которые проходили "реабилитацию", деньги, компьютерную технику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

.По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Полиция устанавливает всех лиц, причастных к указанной незаконной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

На Львовщине правоохранители разоблачили и прекратили работу "реабилитационного центра", где незаконно удерживали десятки... Опубликовано Полиция Львовской области Четверг, 20 августа 2020 г.

Напомним, 17 августа в Харькове разоблачена деятельность псевдореабілітаційного центра, где насильно удерживали людей.