Мэра Глухова Терещенко восстановили в должности

Постановление суда в пользу мэра подлежит немедленному исполнению

Постановление суда в пользу мэра подлежит немедленному исполнению

Фото: Sumy Today

Сегодня, 20 августа, Сумской окружной админсуд принял решение по делу о восстановлении на работе Глуховского городского головы Мишеля Терещенко.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Sumy Today.

Терещенко обратился с иском к исполкому и Глуховскому горсовету о признании противоправным и отмене решения, которым были прекращены его полномочия городского головы в марте этого года, и восстановлении в должности. Как отметил сам мэр, основанием для такого голосования тогда стало его заявление о прекращении полномочий, которую он отозвал еще в октябре 2018 года. Представитель ответчика с этим согласился.

В начале заседания он подал ходатайство о прекращении производства по делу. Основанием для этого стало решение Глуховской горсовета, принятом на сессии 6 августа, которым отменяется мартовское решение об увольнении Терещенко с должности городского головы и его восстановления.

Как известно, на сессии 6 августа вторым вопросом рассмотрели досрочное прекращение полномочий Мишеля Терещенко. И большинством голосов тайного голосования его "уволили" второй раз уже по другим основаниям. А именно, из-за отсутствия на рабочем месте за 2019-2020 годы по неустановленным причинам 242 рабочих дня и нарушения Конституции Украины, законов, прав и свобод граждан.

Суд в удовлетворении такого ходатайства отказал и постановил возобновить мэра Глухова Мишеля Терещенко на посту.

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