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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 августа 2020, 18:34 4

На Киевщине раскрыли схему присвоения земли чиновниками Госгеокадастра

19 августа 2020, 18:34 4
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Злоумышленники успели присвоить земельные участки площадью 76 гектаров
Злоумышленники успели присвоить земельные участки площадью 76 гектаров
Фото: ГБР
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В Киевской области правоохранители задержали злоумышленников, которые совершали незаконные сделки с земельными участками.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Известно, что в преступную группу входили чиновники Госгеокадастра Киевской области, работник патрульной полиции Хмельницкой области и другие лица.

В 2018 году бывшие чиновники Госгеокадастра в сговоре с группой лиц наладили схему незаконного выведения из государственной собственности и завладения землями, которые в дальнейшем переоформлювались на заинтересованных лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновники разрабатывали и согласовывали разрешительные документы на выделение участков людям, которые ранее уже получали землю с таким же целевым назначением.

В дальнейшем земельные участки были объединены и переданы заказчику. Таким образом, в частную собственность было отведено и передано почти 76 гектаров земли в Киевской области", - добавили в ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Госгеокадастра Киевской области и его заместителю в злоупотреблении властью или служебным положением, а полицейскому - в мошенничестве.

Напомним, в Закарпатской ОГА прошли обыски, правоохранители проверяют закупку некачественных защитных костюмов на 25 миллионов гривен.

взятка полиция земля коррупция Киевская область Госгеокадастр
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