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19 августа 2020, 10:34 6

"Спасибо, что никого не посадил": директора НАБУ Сытника оригинально поздравили с днем рождения

19 августа 2020, 10:34 6
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Сегодня главному антикоррупционеру исполнился 41 год
Сегодня главному антикоррупционеру исполнился 41 год
Фото: ukranews.com
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Директора Национального антикоррупционного бюро Украины оригинально поздравили с днем рождения - сегодня Артему Сытнику исполнился 41 год. Так, в Киеве заметили баннер с "поздравлением".

Как передает RegioNews, баннер находится на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры, недалеко от станции метро "Почайная".

Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!", - написано на баннере.

Автор загадочного поздравления остается неизвестным. Отметим, что в настоящее время Сытник находится в отпуске, в котором пробудет до 24 августа, то есть до Дня независимости.

Известно, что Артем Сытник родился 19 августа 1979 в пгт Компанеевка, Кировоградская область. В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков). С 16 апреля 2015 года директор Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что городской голова Харькова Геннадий Кернес поделился видеороликом, которым его поздравили с днем рождения IT-специалисты.

НАБУ Артем Сытник реклама праздник коррупция
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