В июле привлекли к криминалу почти сотню коррупционеров

На восьмерых человек наложены дисциплинарные взыскания

На восьмерых человек наложены дисциплинарные взыскания

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В течение прошлого месяца суды привлекли 98 коррупционеров к уголовной ответственности и еще 505 – к административной.

Как передает RegioNews, об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"За июль Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), пополнился 611 публичными служащими. Суд привлек к уголовной ответственности 98 лиц, а к административной - 505. Также на восьмерых человек наложены дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены 2629 человек.

По информации НАЗК, из всех уголовных правонарушений, совершенных в течение июля, 65 касались предложение взятки, 10 были связаны со злоупотреблением влиянием. Еще четыре нарушения - это присвоение, растрата или завладение имуществом через злоупотребление служебным положением.

Из всех административных правонарушений, совершенных в июле, 466 касаются несвоевременного представления декларации; в 35 случаях не представлены уведомление о реальный конфликт интересов или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

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