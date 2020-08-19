В Киеве мужчина обстрелял служебный автомобиль полиции

Инспекторы задержали мужчину

Инспекторы задержали мужчину

Фото: Facebook

В Киеве утром 19 августа патрульные ехали мимо остановки "Смелянская" в Соломенском районе, когда к дороге подошел мужчина и произвел прицельный выстрел по служебному автомобилю правоохранителей.

Как сообщает RegioNews, об этом информирует пресс-служба Патрульной полиции столицы.

По данным правоохранителей, с собой 44-летний мужчина имел предмет, похожий на оружие и блокнот с подозрительными контактами.

Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение выглядело удивительным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - говорится в сообщении.

Напомним, в Кальмиусскому районе города Мариуполь мужчина в шапке и искусственной бороде "Деда Мороза" стрелял в охранника одного из комбинатов. В результате инцидента у пострадавшего попало несколько пуль, и его госпитализировали.