На Київщині розкрили схему присвоєння землі чиновниками Держгеокадастру

Зловмисники встигли присвоїти земельні ділянки площею 76 гектарів

Зловмисники встигли присвоїти земельні ділянки площею 76 гектарів

Фото: ДБР

У Київській області правоохоронці затримали зловмисників, які здійснювали незаконні оборудки із земельними ділянками.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Відомо, що до злочинної групи входили чиновники Держгеокадастру Київської області, працівник патрульної поліції Хмельниччини та інші особи.

У 2018 році колишні чиновники Держгеокадастру у змові з групою осіб налагодили схему незаконного виведення з державної власності та заволодіння землями, які у подальшому переоформлювались на зацікавлених осіб”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, чиновники розробляли та погоджували дозвільні документи на виділення ділянок людям, які раніше вже отримували землю з таким же цільовим призначенням.

У подальшому виділені земельні ділянки були об’єднані та передані замовнику. Таким чином, у приватну власність було відведено та передано майже 76 гектарів землі на Київщині”, - додали в ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому керівнику Держгеокадастру Київської області та його заступнику у зловживанні владою або службовим становищем, а поліцейському - у шахрайстві.

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