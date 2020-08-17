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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 августа 2020, 17:17 6

НАБУ проверит 5 бывших нардепов из-за компенсации за жилье

17 августа 2020, 17:17 6
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Один экс-нардеп уже осужден за получение незаконной компенсации
Один экс-нардеп уже осужден за получение незаконной компенсации
Фото: Facebook
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Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят проверку пяти бывших народных депутатов, которые незаконно получили возмещение за жилье.

Об этом во время брифинга сообщил председатель САП Назар Холодницкий, передает RegioNews.

По его словам, антикоррупционные органы расследуют дела в отношении 7 бывших народных депутатов.

Есть материалы, как минимум, по 5 бывших народных избранниках, которые таким образом получали компенсацию за жилье", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что один экс-нардеп уже осужден в связи с получением незаконной компенсации за жилье.

В свою очередь председатель НАБУ Артем Сытник сообщил, что за первое полугодие 2020 года было сообщено о подозрении 125 лицам, еще 33 дела были направлены в суд.

Более 1,5 млн возвращено нардепами добровольно за незаконно полученную компенсацию за жилье. Также предотвратили хищение почти 800 млн грн и 65 млн уже направлены в бюджет в качестве взыскания из подозреваемых", - сказал Сытник.

Напомним, суд заочно арестовал экс-министра экологии Злочевского по делу взятки в $6 миллионов. В НАБУ говорят, что расследование уже почти завершили.

НАБУ САП расследование бюджет коррупция депутаты
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