НАБУ перевірить 5 колишніх нардепів через компенсацію за житло

Один екснардеп вже засуджений за отримання незаконної компенсації

Один екснардеп вже засуджений за отримання незаконної компенсації

Фото: Facebook

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить перевірку п'яти колишніх народних депутатів, які незаконно отримали відшкодування за житло.

Про це під час брифінгу повідомив голова САП Назар Холодницький, передає RegioNews.

За його словами, антикорупційні органи розслідують справи по відношенню 7 колишніх народних депутатів.

Є матеріали, як мінімум, по 5 колишніх народних обранців, які таким чином отримували компенсацію за житло", - сказав Холодницький.

Він додав, що один екс-нардеп вже засуджений у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло.

В свою чергу голова НАБУ Артем Ситник повідомив, що за перше півріччя 2020 року було повідомлено про підозру 125 особам, ще 33 справи було скеровано до суду.

Понад 1,5 млн повернуто нардепами добровільно за незаконно отриману компенсацію за житло. Також запобігли розкраданню майже 800 млн грн і 65 млн вже спрямовано до бюджету в якості стягнення з підозрюваних", - сказав Ситник.

Нагадаємо, суд заочно заарештував ексміністра екології Злочевського у справі про хабар $6 мільйонів. У НАБУ кажуть, що розслідування вже майже завершили.