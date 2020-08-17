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17 августа 2020, 15:06 6

Против мэра Одессы Труханова не закрыли ни единого дела - Холодницкий

17 августа 2020, 15:06 6
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Дела находятся в судах на рассмотрении
Дела находятся в судах на рассмотрении
Фото: из открытых источников
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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни одно уголовное дело, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова не закрыто.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"По делу завода "Краян”: вы знаете, что Одесский суд вынес оправдательный приговор. Еще в прошлом году были активные попытки стороны защиты, чтобы заслушать это дело в Апелляционном суде Одесской области и таким образом усилить этот приговор. Этого им сделать не удалось: сейчас дело находится в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Как мне докладывают прокуроры, там уже дошли до дебатов и, думаю, в сентябре мы уже увидим решение Апелляционной палаты ВАКС - удовлетворят или нет нашу апелляционную жалобу”, - сказал Холодницкий.

Он добавил, что это же касается и других дел в отношении мэра Одессы.

По другим делам: есть несколько дел и по недекларированию, которые находятся в судах и были объявлены подозрения. Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто”, - подчеркнул Холодницкий.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Одессы и по данным социсследования компании "РЕЙТИНГ".

НАБУ криминал Одесса САП прокурор мэр
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