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17 августа 2020, 15:46 1

В Житомире задержали террориста "Исламского государства"

17 августа 2020, 15:46 1
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Преступника разыскивал Интерпол
Преступника разыскивал Интерпол
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українською мовою

Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника международной террористической организации «Исламское государство», который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Согласно полученным спецслужбой данным, житель одной из стран Центральной Азии прибыл на территорию нашего государства для избежания уголовной ответственности. Находясь в Житомире, иностранец пытался легализоваться через получения вида на жительство.

В настоящее время в отношении задержанного судом применена мера пресечения в виде экстрадиционного ареста.

Напомним, сегодня же в Харькове разоблачена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей.

Житомир террорист СБУ арест задержание Интерпол
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