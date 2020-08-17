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17 серпня 2020, 16:40 8

Корупція в Закарпатській ОДА: обшуки проходять у ще двох регіонах

17 серпня 2020, 16:40 8
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Чиновники закупили неякісні засоби захисту для медиків
Чиновники закупили неякісні засоби захисту для медиків
Фото: Нацполіція
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В рамках розслідування справи про закупівлю чиновниками Закарпатської облдержадміністрації неякісних засобів індивідуального захисту для лікарів від COVID-19 поліція проводить обшуки у ще двох областях.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними слідства, придбані за завищеними цінами комбінезони та респіратори не відповідали заявленим характеристикам і не мали сертифікатів відповідності.

Співробітники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, слідчі обласної поліції спільно з СБУ та прокуратурою проводять санкціоновані обшуки на території Закарпатської, Сумської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що обшуки відбуваються в офісах комерційних фірм, а також за місцем проживання фігурантів справи.

Поліцейські встановили, що чиновники Закарпатської ОДА провели державні закупівлі ізоляційних комбінезонів та респіраторів класу захисту FFP2 та FFP3, які потім постачали у лікарні.

Використання цих захисних засобів може наражати на небезпеку медпрацівників, які безпосередньо контактують із пацієнтами, хворими на гостре респіраторне захворювання COVID-19. Крім того, вартість придбаних засобів індивідуального захисту значно завищена”, - додали в Нацполіції.

Чиновники знали про невідповідність продукції зазначеним вимогам, але все одно придбали у двох комерційних структур понад 57 тисяч костюмів та 71 тисячу респіраторів на суму 29 мільйонів 565 тисяч гривень.

Чотирьом підозрюваним було повідомлено про підозру, зокрема діючому та вже колишньому чиновникам одного із департаментів Закарпатської ОДА, а також керівнику приватної фірми.

Їм загрожує позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Закарпатській ОДА пройшли обшуки, правоохоронці перевіряють закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень.

СБУ Ужгород медицина Закарпаття корупція ОДА Нацполіція
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