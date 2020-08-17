В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей
Руководитель центра задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщает RegioNews об этом передает пресс-служба Нацполиции.
В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины харизматического направления функционировал центр платной реабилитации для алко - и наркозависимых лиц.
Во время прохождения так называемой "реабилитации" лиц, которые находились в указанном центре, принудительно удерживали в помещении, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства. В случае попытки покинуть помещение им наносили телесные повреждения.
Во время проведения санкционированных обысков спасено 7 человек, которые сейчас признаны потерпевшими в уголовном производстве.
В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.
Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку псевдополицейских.