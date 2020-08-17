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17 августа 2020, 15:31 5

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали людей

17 августа 2020, 15:31 5
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Возглавлял нелегальное заведение 36-летний житель Днепропетровской области
Фото: Нацполиция
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Руководитель центра задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает RegioNews об этом передает пресс-служба Нацполиции.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Харьковского региона под эгидой протестантской религиозной общины харизматического направления функционировал центр платной реабилитации для алко - и наркозависимых лиц.

Во время прохождения так называемой "реабилитации" лиц, которые находились в указанном центре, принудительно удерживали в помещении, применяли физическую силу и заставляли принимать неизвестные лекарства. В случае попытки покинуть помещение им наносили телесные повреждения.

Во время проведения санкционированных обысков спасено 7 человек, которые сейчас признаны потерпевшими в уголовном производстве.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли 9 паспортов граждан Украины, 7 мобильных телефонов, банковские карточки, ноутбук, денежные средства в сумме 6400 гривен, одежду.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку псевдополицейских.

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