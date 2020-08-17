Главу ОАСК могут отстранить от должности - Холодницкий

Вовк является подозреваемым по делу о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева

Вовк является подозреваемым по делу о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева

Фото: из открытых источников

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку уже объявили подозрение, теперь его могут отстранить от должности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Есть подозрение, вручено согласно закону, сейчас принимается решение относительно отстранения от должности", - подчеркнул Холодницкий.

Отмечается, что Вовк является подозреваемым по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Ранее сообщалось, что правоохранители объявили в розыск семерых фигурантов дела о возможной попытке захвата судебной власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и председатель ОАСК Павел Вовк.

Также известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура повторно направила по почте руководителю аппарата Окружного административного суда города Киева подозрения судьям ОАСК.

12 августа глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявил, что получил повестку от Национального бюро расследований на допрос 17-18 августа.