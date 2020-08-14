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14 августа 2020, 14:39 4

Украина заняла первое место в рейтинге прозрачности публичных закупок

14 августа 2020, 14:39 4
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Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных
Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных
Фото: из открытых источников
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Украинская система публичных закупок заняла первое место в Transparent Public Procurement Rating (Рейтинг прозрачности публичных закупок).

Как передает RegioNews, об этом сообщает Институт развития свободы информации (IDFI, Грузия).

По подсчетам экспертов второе и третье место в этом году заняли Молдова (92,81 балла) и Колумбия (91,77 балла). Худший результат у Таджикистана - 37,88 баллов.

В прошлом году Украина заняла второе место (86,26 баллов) - проигрывала Молдове. В период 2016-2017 годов Украина возглавляла рейтинг.

Ранее сообщалось, что Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Украина рейтинг экономика продажа
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