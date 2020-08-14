Украина заняла первое место в рейтинге прозрачности публичных закупок
Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных
Украинская система публичных закупок ProZorro набрала 97,05 баллов из 100 возможных
Украинская система публичных закупок заняла первое место в Transparent Public Procurement Rating (Рейтинг прозрачности публичных закупок).
Как передает RegioNews, об этом сообщает Институт развития свободы информации (IDFI, Грузия).
По подсчетам экспертов второе и третье место в этом году заняли Молдова (92,81 балла) и Колумбия (91,77 балла). Худший результат у Таджикистана - 37,88 баллов.
В прошлом году Украина заняла второе место (86,26 баллов) - проигрывала Молдове. В период 2016-2017 годов Украина возглавляла рейтинг.
Ранее сообщалось, что Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.
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