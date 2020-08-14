Стало известно, сколько боевиков на Донбассе раскрыли в этом году

Также был задержан боевик, который пять лет скрывался в России

Также был задержан боевик, который пять лет скрывался в России

Фото: Прес-центр ООС

С начала 2020 года полиция Донецкой области раскрыла 202 участников пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции. "Более 200 злоумышленникам объявлено о подозрении в участие в деятельности незаконных вооруженных формирований и пособничестве (ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, оперативники задерживают боевиков, которые скрываются от закона и находятся в розыске", — отметили в ведомстве. В частности, с начала года задержали 182 боевиков, еще 20 заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск. Как пример, в Дружковке задержали боевика, который пять лет скрывался в России. "Надеясь на безнаказанность, мужчина решил вернуться в Украину, но здесь его уже ждала полиция. На это время уже задокументировали его причастность к деятельности боевиков и собрали доказательную базу", — говорят в полиции. В Мариуполе выявили более 20 пособников террористов. Так, на днях разоблачили 39-летнего местного жителя, который в 2014 году охранял баррикады вокруг захваченных госучреждений. За участие в деятельности НВФ грозит от трех до восьми лет заключения. Однако, согласно ч. 6 ст. 260 УК, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Напомним, ранее сообщалось, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе.

.