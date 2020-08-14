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14 августа 2020, 15:55 3

Стало известно, сколько боевиков на Донбассе раскрыли в этом году

14 августа 2020, 15:55 3
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Также был задержан боевик, который пять лет скрывался в России
Также был задержан боевик, который пять лет скрывался в России
Фото: Прес-центр ООС
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С начала 2020 года полиция Донецкой области раскрыла 202 участников пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Более 200 злоумышленникам объявлено о подозрении в участие в деятельности незаконных вооруженных формирований и пособничестве (ст. 260, 256 Уголовного кодекса Украины). Кроме того, оперативники задерживают боевиков, которые скрываются от закона и находятся в розыске", — отметили в ведомстве.

В частности, с начала года задержали 182 боевиков, еще 20 заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Как пример, в Дружковке задержали боевика, который пять лет скрывался в России.

"Надеясь на безнаказанность, мужчина решил вернуться в Украину, но здесь его уже ждала полиция. На это время уже задокументировали его причастность к деятельности боевиков и собрали доказательную базу", — говорят в полиции.

В Мариуполе выявили более 20 пособников террористов. Так, на днях разоблачили 39-летнего местного жителя, который в 2014 году охранял баррикады вокруг захваченных госучреждений.

За участие в деятельности НВФ грозит от трех до восьми лет заключения. Однако, согласно ч. 6 ст. 260 УК, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, сколько боевиков "ДНР" и "ЛНР" сдались СБУ за время войны на Донбассе.

Донбасс Украина война боевики полиция
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