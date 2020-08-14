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14 августа 2020, 14:20 2

Мэр Винницы рассказал, как будут работать школы города в новом учебном году

14 августа 2020, 14:20 2
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Он рекомендовал не проводить праздник Первого звонка
Он рекомендовал не проводить праздник Первого звонка
Фото: vmr.gov.ua
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В Виннице ученики пойдут в школы с первого сентября, если, в соответствии с уровнем эпидемической угрозы, город будет находиться в "желтой" зоне.

Об этом во время брифинга сообщил мэр города Сергей Моргунов, передает RegioNews.

По его словам, учебные заведения области активно готовятся к началу учебного года, который будет значительно отличаться от предыдущих.

Если мы будем иметь такую ​​динамику, которая сейчас, а наш регион пока на грани "желтой" и "зеленой" зоны, то все будет хорошо, и дети, наконец, сядут за парты. Я подчеркиваю, что все зависит от того, в какой зоне будет находиться наш регион", - сказал Могунов.

Он добавил, что формат проведения праздника Первого звонка будут определять администрации каждой школы, однако власти города рекомендовали воздержаться от проведения массовых мероприятий.

Также Моргунов отметил, что дети, учителя и родители должны придерживаться противоэпидемических мер безопасности, в частности, носить маски, держать в чистоте руки и тому подобное.

Родители, так же как и в садах, в помещение заходить не смогут. Учащихся и работников с признаками острых респираторных заболеваний в учреждения не будут допускать.

Отдельные занятия будут по возможности проводить на свежем воздухе. После каждого урока обязательно должен проветриваться класс. Помещения должны дезинфицироваться, а массовые мероприятия должны ограничиваться", - отметил городской голова.

Напомним, детские сады в Виннице должны заработать к 25 августа, – мэрия. Родители будут забирать детей на дворе.

Сергей Моргунов Винница коронавирус школы карантин
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