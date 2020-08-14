09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
11:56  14 августа
Кабмин внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 13:18 5

В Кривом Роге полицейского чиновника задержали за взяточничество

14 августа 2020, 13:18 5
Читайте також українською мовою
Ему грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества
Ему грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Заместителя начальника Криворожского отдела полиции задержали за предложение взятки своему руководству, обвинительный акт по этому делу передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник предложил своему начальнику выплачивать ему ежемесячно 20 тыс. грн за то, что тот не будет реагировать на незаконную продажу сигарет, которую он планировал организовать на территории, подчиненной участку.

Во время очередной передачи денег милиционера задержали. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине следователя Нацполиции задержали на взятке, полицейский вымогал у гражданина $5 тысяч.

взятка деньги полиция задержание Кривой Рог
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Около трети украинцев продолжают давать взятки медикам - социологи
14 августа 2020, 12:04
В Одессе СБУ остановила контрабанду тяжелых наркотиков на 1,3 миллиона
14 августа 2020, 11:37
Кременчугская ТИК обратится в полицию из-за политической рекламы в городе
14 августа 2020, 10:58
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Кировоградщине
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »