В Кривом Роге полицейского чиновника задержали за взяточничество

Ему грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества

Ему грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества

Фото: прокуратура

Заместителя начальника Криворожского отдела полиции задержали за предложение взятки своему руководству, обвинительный акт по этому делу передан в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновник предложил своему начальнику выплачивать ему ежемесячно 20 тыс. грн за то, что тот не будет реагировать на незаконную продажу сигарет, которую он планировал организовать на территории, подчиненной участку.

Во время очередной передачи денег милиционера задержали. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Государственного бюро расследований", - говорится в сообщении.

Ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, на Киевщине следователя Нацполиции задержали на взятке, полицейский вымогал у гражданина $5 тысяч.