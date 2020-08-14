У Кривому Розі поліцейського-високопосадовця затримали за хабарництво

Йому загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна

Йому загрожує позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна

Фото: прокуратура

Заступника начальника Криворізького відділу поліції затримали за пропозицію хабара своєму керівництву, обвинувальний акт стосовно цієї справи передано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чиновник запропонував своєму начальнику виплачувати йому щомісяця 20 тис. грн за те, що той не буде реагувати на незаконний продаж цигарок, який він планував організувати на території, підпорядкованій відділку.

Під час чергової передачі коштів правоохоронця затримано. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань”, - йдеться в повідомленні.

Йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна

Нагадаємо, на Київщині слідчого Нацполіції затримали на хабарі, поліцейський вимагав у громадянина $5 тисяч.