Около трети украинцев продолжают давать взятки медикам - социологи

Более 35% людей признались, что в течение последнего года доплачивали врачам за прием или медицинскую процедуру

Более 35% людей признались, что в течение последнего года доплачивали врачам за прием или медицинскую процедуру

Фото: из открытых источников

В то же время 39% граждан Украины за последние 12 месяцев не обращались за такими услугами, 23% - не доплачивали, а 3% - не ответили на вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает RegioNews. Как свидетельствуют данные, 70% граждан уверены, что врачам не нужно доплачивать, чтобы гарантировать в будущем качественную помощь, но 19% продолжают считать, что стоит доплачивать, а еще 11% не смогли ответить.



При этом на Западе и на Юге страны 77% респондентов не видят необходимости в дополнительной оплате. Больше всего тех, кто считает, что врачам следует дополнительно доплачивать, - на востоке страны (27%).



Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Ранее сообщалось, что почти 40% украинцев не считают COVID-19 опасной болезнью.

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