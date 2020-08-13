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13 августа 2020, 18:05 4

На Киевщине следователя Нацполиции задержали на взятке

13 августа 2020, 18:05 4
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Полицейский вымогал у гражданина $5 тысяч
Полицейский вымогал у гражданина $5 тысяч
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Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали следователя Главного управления Нацполиции в Киевской области во время получения неправомерной выгоды.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

По данным досудебного расследования, милиционер высказал просьбу гражданину предоставить $5 тысяч за содействие в назначении наказания, не связаного с лишением свободы за совершенное преступление. В марте текущего года задокументирован факт получения правоохранителем части взятки в сумме $700.



13 августа 2020 года полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме $2500.

Предварительная квалификация – получение неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Бердянске будут судить прокурора за взятку в $10 тысяч.

ГБР взятка полиция задержание следствие Киевская область
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