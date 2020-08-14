Кременчугская ТИК обратится в полицию из-за политической рекламы в городе

Официально предвыборная кампания начнется 5 сентября

Официально предвыборная кампания начнется 5 сентября

Фото: kremen.today

Во время первого заседания Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии рассматривался вопрос политической рекламы, размещенной в маршрутных такси города.

Об этом сообщает сеть "ОПОРА", передает RegioNews.

По словам члена комиссии Михаила Майбороды, в салонах отдельных маршрутных такси города расклеены листовки с надписью "Доверие. Мы объединяем лучших".

Он отмечает, что на этих открытках можно узнать фирменный стиль политической партии "Доверие".

Согласно статье 51 Избирательного кодекса Украины, такая печатная продукция является предвыборной агитацией. А согласно статье 57 этого же документа, размещение материалов предвыборной агитации, в частности, в транспортных средствах общественного пользования запрещается", - говорится в сообщении.

В связи с этим члены Кременчугской ТИК приняли решение обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, Разумков рассказал, что изменения в Избирательный кодекс могут быть приняты до выборов.