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13 августа 2020, 11:19

В ОПЗЖ ответили на возможный запрет партии: хотят увольнения Малюськи

13 августа 2020, 11:19
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Нардепы требуют "остановить репрессии" против оппозиции
Фото из открытых источников
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Партия "Оппозиционная платформа -- За жизнь", комментируя возможный запрет партии, потребовала отставки главы Минюста Дениса Малюськи.

Об этом говорится в заявлении на сайте политсилы, сообщает RegioNews.

"Рост доверия и поддержки граждан к работе оппозиционных партий провоцирует истерику в Зе-власти, партии войны и ручных "грантоедов" на прикорме у внешних кредиторов. В попытке не допустить политического поражения своего режима они пытаются любыми методами давить и преследовать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств", — высказались в партии Виктора Медведчука.

В партии добавили, что требуют от властей и лично от президента Зеленского "остановить репрессии против оппозиционных партий".

"Мы требуем полного очищения власти от ставленников партии войны и грантоедов, которые находятся под внешним управлением. В частности, министра юстиции Малюськи, который не справляется со своими обов'обязанностями. Настаиваем на необходимости полной перезагрузки так называемых общественных советов при министерствах, куда прошлый и нынешний режимы пристроили самых преданных "соросят" и самых оголтелых радикалов", — добавили там.

Напомним, на днях в Киеве хотели взорвать офис ОПЗЖ.

Минюст партия ОПЗЖ президент репрессии
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