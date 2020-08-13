"Голос" будет отзывать из ТИК Хмельницкой области всех своих представителей

В партии готовят соответствующее представление в ЦИК

В партии готовят соответствующее представление в ЦИК

Фото: Facebook

Партия "Голос" будет отзывать всех своих представителей из территориальных избирательных комиссий Хмельницкой области из-за подозрения в сотрудничестве с другими партиями.

Об этом в Facebook сообщила председатель партии "Голос" Кира Рудик, передает RegioNews.

Сегодня ко мне обратились десятки людей, возмущенных ситуацией на Хмельнитчине. Есть подозрение о сотрудничестве членов ТИК (теризбиркомов), поданных от "Голоса", с другими партиями", - написала Рудык.

По ее словам, председатель местной организации уже подписал соответствующее представление в ЦИК, также в партии проведут расследование, было ли влияние на представителей.

Наша служба безопасности проверила информацию немедленно. Подозрение обосновано. И мне, и председателю Хмельницкого отделения этого достаточно для немедленного решения: мы отзываем всех 35-х членов ТИК", - отметила она.

Напомним, ЦИК 10 августа сформировала в Хмельницкой области 17 территориальных избирательных комиссий, в их состав вошли 36 представителей партии "Голос".

На Хмельнитчине руководство управления Пенсионного фонда подозревают в присвоении денег. Должностные лица организовали "схему" хищения и присвоения бюджетных средств во время премирования подчиненных.