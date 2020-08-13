"Голос" будет отзывать из ТИК Хмельницкой области всех своих представителей
Партия "Голос" будет отзывать всех своих представителей из территориальных избирательных комиссий Хмельницкой области из-за подозрения в сотрудничестве с другими партиями.
Об этом в Facebook сообщила председатель партии "Голос" Кира Рудик, передает RegioNews.
Сегодня ко мне обратились десятки людей, возмущенных ситуацией на Хмельнитчине. Есть подозрение о сотрудничестве членов ТИК (теризбиркомов), поданных от "Голоса", с другими партиями", - написала Рудык.
По ее словам, председатель местной организации уже подписал соответствующее представление в ЦИК, также в партии проведут расследование, было ли влияние на представителей.
Наша служба безопасности проверила информацию немедленно. Подозрение обосновано. И мне, и председателю Хмельницкого отделения этого достаточно для немедленного решения: мы отзываем всех 35-х членов ТИК", - отметила она.
Напомним, ЦИК 10 августа сформировала в Хмельницкой области 17 территориальных избирательных комиссий, в их состав вошли 36 представителей партии "Голос".
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